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Анастасия Приходько решила отказаться от интервью из-за вопросов о доходах Тимошенко

Певица стала гостьей “Пятого канала”, но потом покинула зал. Анастасия Приходько решила отказаться от интервью из-за вопросов о доходах Юлии Тимошенко.
Анастасия Приходько решила отказаться от интервью из-за вопросов о доходах Тимошенко

Запись была опубликована на YouTube и собрала 100000 просмотров, а все началось после вопроса Янины Соколовой, заинтересовавшейся материальным достатком политика. Ведущая отметила, что только одна обувь Тимошенко стоит $500 долларов, но где она берет средства - неизвестно.

Бывшая участница “Фабрики звезд”, тоже решившая попробовать свои силы в политической борьбе, сообщила, что такие темы нужно спрашивать у Юлии, после чего долго возмущалась словами ведущей, затронувшей тему ложных обещаний лидера партии избирателям. Затем Анастасия Приходько положила на стол микрофон и отказалась продолжать беседу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:07

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