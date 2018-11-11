Анастасия Приходько решила отказаться от интервью из-за вопросов о доходах Тимошенко
Певица стала гостьей “Пятого канала”, но потом покинула зал. Анастасия Приходько решила отказаться от интервью из-за вопросов о доходах Юлии Тимошенко.
Запись была опубликована на YouTube и собрала 100000 просмотров, а все началось после вопроса Янины Соколовой, заинтересовавшейся материальным достатком политика. Ведущая отметила, что только одна обувь Тимошенко стоит $500 долларов, но где она берет средства - неизвестно.
Бывшая участница “Фабрики звезд”, тоже решившая попробовать свои силы в политической борьбе, сообщила, что такие темы нужно спрашивать у Юлии, после чего долго возмущалась словами ведущей, затронувшей тему ложных обещаний лидера партии избирателям. Затем Анастасия Приходько положила на стол микрофон и отказалась продолжать беседу.
Запись была опубликована на YouTube и собрала 100000 просмотров, а все началось после вопроса Янины Соколовой, заинтересовавшейся материальным достатком политика. Ведущая отметила, что только одна обувь Тимошенко стоит $500 долларов, но где она берет средства - неизвестно.
Бывшая участница “Фабрики звезд”, тоже решившая попробовать свои силы в политической борьбе, сообщила, что такие темы нужно спрашивать у Юлии, после чего долго возмущалась словами ведущей, затронувшей тему ложных обещаний лидера партии избирателям. Затем Анастасия Приходько положила на стол микрофон и отказалась продолжать беседу.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:07