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Денис Клявер рассказа о чувствах к отцу Илье Олейникову в Instagram

Известный российский певец и экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер в своем блоге Instagram рассказал поклонникам о чувствах, которые он испытывает в шестую годовщину смерти его отца Ильи Олейникова. Пользователи искренне поддержали кумира в непростой для него день.
Денис Клявер рассказа о чувствах к отцу Илье Олейникову в Instagram

Илья Олейников умер ровно 6 лет назад от онкологии, ему было 66 лет. Его сын Денис Клявер не смог сдержать эмоций и опубликовал пост с фотографией родного человека, а подписал его так: «Папа...Сегодня ровно 6 лет как я не могу тебя обнять ....Но знаю и чувствую ,что все эти 6 лет ты рядом.»

Читатели блога певца выразили свои соболезнования и написали слова поддержки. Большая часть признались, что хранит память о прекрасном актере, а кто-то даже рассказал свою историю утраты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00

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