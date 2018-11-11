Денис Клявер рассказа о чувствах к отцу Илье Олейникову в Instagram

Илья Олейников умер ровно 6 лет назад от онкологии, ему было 66 лет. Его сын Денис Клявер не смог сдержать эмоций и опубликовал пост с фотографией родного человека, а подписал его так: «Папа...Сегодня ровно 6 лет как я не могу тебя обнять ....Но знаю и чувствую ,что все эти 6 лет ты рядом.»Читатели блога певца выразили свои соболезнования и написали слова поддержки. Большая часть признались, что хранит память о прекрасном актере, а кто-то даже рассказал свою историю утраты.