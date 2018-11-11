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Российский футболист Андрей Аршавин объявил о завершении своей карьеры

Экс-капитан российской сборной по футболу Андрей Аршавин сыграл свой последний матч, объявив о завершении своей карьеры. Покидая большой спорт, футболист сыграл последнюю игру в матче футбольного финального тура первенства Казахстана

Российский футболист Андрей Аршавин объявил о завершении своей карьеры


В данном случае «Кайрат» Аршавина сразился с карагандинским «Шахтером». Футболист за свою текущую команду играл с 2016 года. За этот период времени Андрей Аршавин в сумме провел в качестве игрока футбольного клуба «Кайрат» более 100 матчей. При этом он забил 30 голов, а также сделал 37 результативных передач. Аршавин в недавнем интервью рассказал, что, окончив выступать за клуб, он не планирует искать новую команду. Таким образом, игра против «Шахтера» стала последней в его карьере.

Андрей Аршавин на поле появился на 50 минуте в качестве замены, доиграв до финального свистка арбитра. Данный матч окончился при счёте 0:0. При этом зрители приветствовали Аршавина довольно длительными овациями. По результатам чемпионата, футбольный клуб «Кайрат» получил серебряный приз. Футболист оставляет команду, так как закончился срок действия его контракта.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15

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