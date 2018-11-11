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Филипп Киркоров показал в Instagram подросшую дочь Аллу-Викторию

Филипп Киркоров опубликовал в Instagram фотографию подросшей дочери Аллы-Виктории. Король российской эстрады рассказал, что его наследница в рамках детского показа мод примерила на себя образ невесты.
Филипп Киркоров показал в Instagram подросшую дочь Аллу-Викторию

Накануне в социальной сети Филипп Киркоров показал снимок, на котором его красавица-дочка позирует в длинном платье белого цвета. Дополняют образ распущенные волосы, завитые в локоны, и букет цветов. В описании к публикации певец сообщил, что Алла-Виктория торжественно завершила показ мод, в котором также принимала участие Лиза Галкина. Также артист поздравил наследницу с этим прекрасным событием в жизни.

В комментариях подписчики Филиппа Киркорова отметили, что его дочь заметно подросла и уже практически готова к развитию творческого потенциала, не исключено, что скоро она со своим звёздным отцом появится на сцене. На данный момент публикация набрала почти 25 тысяч «лайков».



 
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Добавил: Алина Сегодня, 17:53

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