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Ирина Муравьева дала интервью братьям Верникам и поразила поклонников прекрасной внешностью

Знаменитая российская актриса Ирина Муравьева дала интервью братьям Верникам в телепередаче «2ВЕРНИК2» ( канал «Культура»). Отрывок из «закулисья» Игорь Верник опубликовал у себя в блоге Instagram. Читатели в восторге от прекрасной внешности кумира.
Ирина Муравьева дала интервью братьям Верникам и поразила поклонников прекрасной внешностью

Несмотря на то, что актриса Ирина Муравьева практически не дает интервью и не рассказывает о своей личной жизни, она все же согласилась прийти в студию к братьям Верникам. После съемок, Игорь Верник снял короткий ролик, где Муравьева призналась, что многое нужно было не рассказывать, поскольку у зрителей может сложиться ложное мнение о ее персоне, но ведущий стал переубеждать артистку и назвал ее «офигенной».
Читатели блога Верника обрадовались, увидев легендарную актрису, которая в свои 69 выглядит на "18". Многие считают ее талантливой актрисой, а также открытой и мягкой особой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:46

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