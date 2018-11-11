Ирина Муравьева дала интервью братьям Верникам и поразила поклонников прекрасной внешностью
Знаменитая российская актриса Ирина Муравьева дала интервью братьям Верникам в телепередаче «2ВЕРНИК2» ( канал «Культура»). Отрывок из «закулисья» Игорь Верник опубликовал у себя в блоге Instagram. Читатели в восторге от прекрасной внешности кумира.
Несмотря на то, что актриса Ирина Муравьева практически не дает интервью и не рассказывает о своей личной жизни, она все же согласилась прийти в студию к братьям Верникам. После съемок, Игорь Верник снял короткий ролик, где Муравьева призналась, что многое нужно было не рассказывать, поскольку у зрителей может сложиться ложное мнение о ее персоне, но ведущий стал переубеждать артистку и назвал ее «офигенной».
Читатели блога Верника обрадовались, увидев легендарную актрису, которая в свои 69 выглядит на "18". Многие считают ее талантливой актрисой, а также открытой и мягкой особой.
Несмотря на то, что актриса Ирина Муравьева практически не дает интервью и не рассказывает о своей личной жизни, она все же согласилась прийти в студию к братьям Верникам. После съемок, Игорь Верник снял короткий ролик, где Муравьева призналась, что многое нужно было не рассказывать, поскольку у зрителей может сложиться ложное мнение о ее персоне, но ведущий стал переубеждать артистку и назвал ее «офигенной».
Читатели блога Верника обрадовались, увидев легендарную актрису, которая в свои 69 выглядит на "18". Многие считают ее талантливой актрисой, а также открытой и мягкой особой.