К 2019 году iPhone получат ещё большее количество антенн
Смартфоны марки iPhone запланированные к выпуску в 2019 году, получат ещё большее количество антенн. Стандартные виды, которые создаются благодаря применению технологии жидких кристаллов, разработчики собираются заменить на полимерные.
Они имеют ряд весомых преимуществ. Одним из них является более стабильный прием. Данное нововведение позволит компании Apple взаимодействовать с большим числом поставщиков, чем раньше. В данном случае значительно увеличится производственная мощность. Имеется информация, что в новых iPhone количество антенн увеличится до шести. Четыре из них станут жидкокристаллическими. Две антенны будут изготавливаться из полимерных материалов. Специалисты считают, что такое решение может обуславливаться стремлением компании внедрить возможность использования связи 5G.
Накануне появилась информация, что компании Western Digital и Seagate вскоре удивят мир «винчестерами», ёмкость которых будет составлять больше 100 ТБ.
Они имеют ряд весомых преимуществ. Одним из них является более стабильный прием. Данное нововведение позволит компании Apple взаимодействовать с большим числом поставщиков, чем раньше. В данном случае значительно увеличится производственная мощность. Имеется информация, что в новых iPhone количество антенн увеличится до шести. Четыре из них станут жидкокристаллическими. Две антенны будут изготавливаться из полимерных материалов. Специалисты считают, что такое решение может обуславливаться стремлением компании внедрить возможность использования связи 5G.
Накануне появилась информация, что компании Western Digital и Seagate вскоре удивят мир «винчестерами», ёмкость которых будет составлять больше 100 ТБ.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:38