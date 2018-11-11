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Анна Седокова в Instagram намекнула на нового поклонника, показав фигуру в купальнике

Известная российская певица Анна Седокова в блоге Instagram на новой фотографии показала фигуру в купальнике и тонко намекнула, что у нее появился поклонник. Пользователи соцсети оценили красивые формы кумира.
Анна Седокова в Instagram намекнула на нового поклонника, показав фигуру в купальнике

Анна Седокова поделилась очередным снимком со своими читателями. На нем можно увидеть певицу, стоящую вполоборота около бортика бассейна, демонстрируя роскошную грудь, подтянутые ягодицы и бицепсы, а в руках она держит экзотический коктейль. Пост артистка подписала так: «Мне кажется, я заболела. Тобой».

Подписчики певицы оценили пикантность видеоролика и засыпали ее комплиментами, касательно фигуры. Но большинство фанатов обратили свое внимание на интригующую запись под снимком. По их мнению, это точно намек на новые отношения. Кто-то сравнил любовь с заболеванием и согласился с мнением кумира. Иногда этот недуг может длиться на протяжении всей жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:13

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