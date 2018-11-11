Анна Седокова в Instagram намекнула на нового поклонника, показав фигуру в купальнике
Известная российская певица Анна Седокова в блоге Instagram на новой фотографии показала фигуру в купальнике и тонко намекнула, что у нее появился поклонник. Пользователи соцсети оценили красивые формы кумира.
Анна Седокова поделилась очередным снимком со своими читателями. На нем можно увидеть певицу, стоящую вполоборота около бортика бассейна, демонстрируя роскошную грудь, подтянутые ягодицы и бицепсы, а в руках она держит экзотический коктейль. Пост артистка подписала так: «Мне кажется, я заболела. Тобой».
Подписчики певицы оценили пикантность видеоролика и засыпали ее комплиментами, касательно фигуры. Но большинство фанатов обратили свое внимание на интригующую запись под снимком. По их мнению, это точно намек на новые отношения. Кто-то сравнил любовь с заболеванием и согласился с мнением кумира. Иногда этот недуг может длиться на протяжении всей жизни.
Анна Седокова поделилась очередным снимком со своими читателями. На нем можно увидеть певицу, стоящую вполоборота около бортика бассейна, демонстрируя роскошную грудь, подтянутые ягодицы и бицепсы, а в руках она держит экзотический коктейль. Пост артистка подписала так: «Мне кажется, я заболела. Тобой».
Подписчики певицы оценили пикантность видеоролика и засыпали ее комплиментами, касательно фигуры. Но большинство фанатов обратили свое внимание на интригующую запись под снимком. По их мнению, это точно намек на новые отношения. Кто-то сравнил любовь с заболеванием и согласился с мнением кумира. Иногда этот недуг может длиться на протяжении всей жизни.