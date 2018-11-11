Слайд-механизм смартфона Xiaomi Mi Mix 3 испытали на прочность





По словам экспертов, для обычного пользователя 300 тысяч раскрытий для гаджета должно хватать на использование в течение многих лет. Китайский энтузиаст провёл тест, в результате которого доказал, что устройство Xiaomi Mi Mix 3 может выдержать более 350 тысяч раскрытий, однако и по достижению этого показателя, тестовый смартфон продолжал работать нормально. В то же время в Сети можно найти и другие подобные тесты, которые демонстрируют иные результаты – менее 100 тысяч раскрытий.При этом специалисты отмечают, что подобные тесты, не очень корректны, потому что в реальности смартфоном пользуются несколько иначе. При этом с точностью можно сказать, что механизм устройства должен быть «живучим», чтобы выдержать обычную эксплуатацию на протяжении 2-3 лет.