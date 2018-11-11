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Слайд-механизм смартфона Xiaomi Mi Mix 3 испытали на прочность

Эксперты испытали на прочность слайд-механизм смартфона Xiaomi Mi Mix 3, проверив, действительно ли его ресурс составляет 300 тысяч циклов. На самом деле выносливость гаджета составила более 350 тысяч раскрытий.
Слайд-механизм смартфона Xiaomi Mi Mix 3 испытали на прочность

По словам экспертов, для обычного пользователя 300 тысяч раскрытий для гаджета должно хватать на использование в течение многих лет. Китайский энтузиаст провёл тест, в результате которого доказал, что устройство Xiaomi Mi Mix 3 может выдержать более 350 тысяч раскрытий, однако и по достижению этого показателя, тестовый смартфон продолжал работать нормально. В то же время в Сети можно найти и другие подобные тесты, которые демонстрируют иные результаты – менее 100 тысяч раскрытий.

При этом специалисты отмечают, что подобные тесты, не очень корректны, потому что в реальности смартфоном пользуются несколько иначе. При этом с точностью можно сказать, что механизм устройства должен быть «живучим», чтобы выдержать обычную эксплуатацию на протяжении 2-3 лет.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 17:00

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