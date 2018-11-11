Слайд-механизм смартфона Xiaomi Mi Mix 3 испытали на прочность
Эксперты испытали на прочность слайд-механизм смартфона Xiaomi Mi Mix 3, проверив, действительно ли его ресурс составляет 300 тысяч циклов. На самом деле выносливость гаджета составила более 350 тысяч раскрытий.
По словам экспертов, для обычного пользователя 300 тысяч раскрытий для гаджета должно хватать на использование в течение многих лет. Китайский энтузиаст провёл тест, в результате которого доказал, что устройство Xiaomi Mi Mix 3 может выдержать более 350 тысяч раскрытий, однако и по достижению этого показателя, тестовый смартфон продолжал работать нормально. В то же время в Сети можно найти и другие подобные тесты, которые демонстрируют иные результаты – менее 100 тысяч раскрытий.
При этом специалисты отмечают, что подобные тесты, не очень корректны, потому что в реальности смартфоном пользуются несколько иначе. При этом с точностью можно сказать, что механизм устройства должен быть «живучим», чтобы выдержать обычную эксплуатацию на протяжении 2-3 лет.
По словам экспертов, для обычного пользователя 300 тысяч раскрытий для гаджета должно хватать на использование в течение многих лет. Китайский энтузиаст провёл тест, в результате которого доказал, что устройство Xiaomi Mi Mix 3 может выдержать более 350 тысяч раскрытий, однако и по достижению этого показателя, тестовый смартфон продолжал работать нормально. В то же время в Сети можно найти и другие подобные тесты, которые демонстрируют иные результаты – менее 100 тысяч раскрытий.
При этом специалисты отмечают, что подобные тесты, не очень корректны, потому что в реальности смартфоном пользуются несколько иначе. При этом с точностью можно сказать, что механизм устройства должен быть «живучим», чтобы выдержать обычную эксплуатацию на протяжении 2-3 лет.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 17:00