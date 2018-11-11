Дочери Алсу дебютировали на первом концерте певицы после рождения наследника





Звезда в перерыве между выступлениями говорила о любви к своему народу, после чего исполнила песню на татарском языке. Алсу посвятила еще одну композицию отцу, сопроводив ее показом архивных снимков. Затем младшая наследница Микелла покорила своим талантом зрителей, которые также были восхищены игрой Сафины на рояле.За время 2-часового выступления артистка сменила 7 образов, после чего опубликовала в Instagram пост, поблагодарив организаторов концерта за невероятную атмосферу и энергетику, царившую в зале.