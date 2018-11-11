Татьяна Навка в Instagram показала дочь Надежду в белом платье

Не так давно Татьяна Навка поделилась со своими поклонниками снимком, где она обнимает свою уже почти взрослую дочь, на девочке было надето платье с кружевами. Маленькая Надежда приняла участие в детском показе мод от Валентина Юдашкина.Читатели блога спортсменки оставили восторженные комментарии, и отметили, что они очень гармонично смотрятся. К слову, наряд мамы также не остался без внимания, и понравился многим фолловерам.