Татьяна Навка в Instagram показала дочь Надежду в белом платье
Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Татьяна Навка в блоге Instagram опубликовала фотографию дочери Надежды в белом платье. Поводом для ее радости стало участие девочки в показе мод. Поклонники оценили наряд и самой звезды.
Не так давно Татьяна Навка поделилась со своими поклонниками снимком, где она обнимает свою уже почти взрослую дочь, на девочке было надето платье с кружевами. Маленькая Надежда приняла участие в детском показе мод от Валентина Юдашкина.
Читатели блога спортсменки оставили восторженные комментарии, и отметили, что они очень гармонично смотрятся. К слову, наряд мамы также не остался без внимания, и понравился многим фолловерам.
Не так давно Татьяна Навка поделилась со своими поклонниками снимком, где она обнимает свою уже почти взрослую дочь, на девочке было надето платье с кружевами. Маленькая Надежда приняла участие в детском показе мод от Валентина Юдашкина.
Читатели блога спортсменки оставили восторженные комментарии, и отметили, что они очень гармонично смотрятся. К слову, наряд мамы также не остался без внимания, и понравился многим фолловерам.