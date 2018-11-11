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Татьяна Навка в Instagram показала дочь Надежду в белом платье

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Татьяна Навка в блоге Instagram опубликовала фотографию дочери Надежды в белом платье. Поводом для ее радости стало участие девочки в показе мод. Поклонники оценили наряд и самой звезды.
Татьяна Навка в Instagram показала дочь Надежду в белом платье

Не так давно Татьяна Навка поделилась со своими поклонниками снимком, где она обнимает свою уже почти взрослую дочь, на девочке было надето платье с кружевами. Маленькая Надежда приняла участие в детском показе мод от Валентина Юдашкина.

Читатели блога спортсменки оставили восторженные комментарии, и отметили, что они очень гармонично смотрятся. К слову, наряд мамы также не остался без внимания, и понравился многим фолловерам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:45

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