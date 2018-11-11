«Трасса 60» возглавила ТОП-10 фильмов, вдохновляющих на путешествия





В сюжете картины «Трасса 60» режиссёра Боба Гейла рассказывается о волшебном путешествии героя по США. На второй строчке рейтинга расположился кинофильм «Залечь на дно в Брюгге», в его актёрский состав входят Брендон Глисон, Колин Фаррелла и другие. Третье место занимает фильм «Жизнь Пи» о приключениях индийского мальчика, который выжил в результате кораблекрушения.На четвёртой строчке рейтинга расположилась картина «Полночь в Париже» о жизни скромного писателя, попавшего в прошлое и познакомившегося со знаменитыми представителями литературы Серебряного века. В пятёрку лидеров попал английский фильм «Отпуск по обмену», где главные роли сыграли Джуд Лоу, Кэмерон Диаз и Кейт Уинслет. Также в ТОП вошли киноленты «Вики Кристина Барселона», «Пляж», «Евротур», «Невероятная жизнь Уолтера Митти» и «В диких условиях».