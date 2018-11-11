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Актриса Равшана Куркова закончила участие в очередном проекте

Популярная российская актриса кино, а также театра Равшана Куркова выложила в сети Instagram видеоролик, посвящённый окончанию очередного проекта, в котором она участвовала. Речь идёт о кинофильме «За первого встречного».

Актриса Равшана Куркова закончила участие в очередном проекте


Актриса Равшана Куркова поделилась с читателями микроблога радостью по поводу завершения съемок ленты «За первого встречного». В данном фильме она сыграла главную роль. Комментируя видео, Куркова поделилась своим счастьем, так как для неё закончились съемки. Она поблагодарила всех тех, с кем удалось поработать как в кадре, так и за кадром.

В свою очередь подписчики знаменитости поздравили актрису с тем, что она смогла покорить очередную творческую вершину. Фолловеры пожелали Равшане Курковой вдохновения для своей дальнейшей самореализации. Данное видео успело уже набрать более 258 950 просмотров.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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