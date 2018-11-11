Актриса Равшана Куркова закончила участие в очередном проекте

Актриса Равшана Куркова поделилась с читателями микроблога радостью по поводу завершения съемок ленты «За первого встречного». В данном фильме она сыграла главную роль. Комментируя видео, Куркова поделилась своим счастьем, так как для неё закончились съемки. Она поблагодарила всех тех, с кем удалось поработать как в кадре, так и за кадром.В свою очередь подписчики знаменитости поздравили актрису с тем, что она смогла покорить очередную творческую вершину. Фолловеры пожелали Равшане Курковой вдохновения для своей дальнейшей самореализации. Данное видео успело уже набрать более 258 950 просмотров.