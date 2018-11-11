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В России в 2018 году уменьшилось производство вина и водки

На территории России уменьшилось производство водки, а также вина. За первые 10 месяцев текущего года российские производители изготовили 63 150 000 дал водки. Это на 1,1% меньше в сравнении с показателями аналогичного периода прошедшего года.

В России в 2018 году уменьшилось производство вина и водки


Производство алкогольного напитка в октябре снизилось до 7 560 000 дал. Показатель снижения составил 3,7%. В текущем году виноделы уменьшили производство алкогольного продукта на 4,1% - до 8 790 000 дал. Информация передана представителями Национального союза защиты прав потребителей. Производство винных напитков, изготавливаемых без использования этилового спирта, увеличилось до 19 410 000 дал - на 14,7%. В октябре увеличение составило 9,9% - до 2 770 000 дал. За 10 месяцев разлив слабоалкогольных напитков увеличился до 5 360 000 дал - на 2,5%. В октябре разлив этой продукции увеличился до 500 000 дал - на 10,6%.

Российская Федерация увеличила экспорт российского алкоголя. За период январь-сентябрь 2018 года крепкие спиртные напитки принесли производителям практически 100 000 000 долларов.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:48

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