В России в 2018 году уменьшилось производство вина и водки





Производство алкогольного напитка в октябре снизилось до 7 560 000 дал. Показатель снижения составил 3,7%. В текущем году виноделы уменьшили производство алкогольного продукта на 4,1% - до 8 790 000 дал. Информация передана представителями Национального союза защиты прав потребителей. Производство винных напитков, изготавливаемых без использования этилового спирта, увеличилось до 19 410 000 дал - на 14,7%. В октябре увеличение составило 9,9% - до 2 770 000 дал. За 10 месяцев разлив слабоалкогольных напитков увеличился до 5 360 000 дал - на 2,5%. В октябре разлив этой продукции увеличился до 500 000 дал - на 10,6%.Российская Федерация увеличила экспорт российского алкоголя. За период январь-сентябрь 2018 года крепкие спиртные напитки принесли производителям практически 100 000 000 долларов.