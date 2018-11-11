Названы самые распространённые ошибки водителей на покрытой льдом дороге





Самой распространённой ошибкой водителей в такую погоду является превышение скорости, так как тонкую наледь на дороге бывает очень сложно отследить и риски не справиться с управлением автомобиля возрастают. Также на такой дороге опасно резко тормозить, автомобиль может пойти юзом и выйдет из-под контроля. Неправильное маневрирование тоже грозит заносом, на скользкой дороге эксперты рекомендуют плавно и аккуратно работать с рулём.Водителям стоит помнить, что при перепаде температуры на дороге тонкая наледь может появиться в любой момент. Новичкам эксперты в данной ситуации не рекомендуют выезжать на дорогу без надобности, лучше подождать пока погода стабилизируется.