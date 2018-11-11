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Названы самые распространённые ошибки водителей на покрытой льдом дороге

Эксперты назвали самые распространённые ошибки, которые допускают водители на дороге, покрытой льдом. Затянувшаяся осень резко начала переходить в зиму, с перепадами температуры на дорогах появляется гололедица, от которой страдают многие водители.
Названы самые распространённые ошибки водителей на покрытой льдом дороге

Самой распространённой ошибкой водителей в такую погоду является превышение скорости, так как тонкую наледь на дороге бывает очень сложно отследить и риски не справиться с управлением автомобиля возрастают. Также на такой дороге опасно резко тормозить, автомобиль может пойти юзом и выйдет из-под контроля. Неправильное маневрирование тоже грозит заносом, на скользкой дороге эксперты рекомендуют плавно и аккуратно работать с рулём.

Водителям стоит помнить, что при перепаде температуры на дороге тонкая наледь может появиться в любой момент. Новичкам эксперты в данной ситуации не рекомендуют выезжать на дорогу без надобности, лучше подождать пока погода стабилизируется.



 
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 15:37

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