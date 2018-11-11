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Александр Маршал порадует поклонников клипом с участием наследника Артема и Сосо Павлиашвили

Музыкант в эфире “Пятого канала” рассказал о завершении съемок нового клипа, который порадует поклонников на Youtube. Александр Маршал отметил, что в нем участвуют его наследник Артем Миньков и Сосо Павлиашвили.
Александр Маршал порадует поклонников клипом с участием наследника Артема и Сосо Павлиашвили

Знаменитость предпочитает не вмешиваться в творчество сына, но иногда может дать ему полезные советы. Сам Артем предпочитает исполнять хип-хоп, хотя увлекается роком и электроникой.

В новом проекте он будет читать рэп, а Александр Маршал и Сосо Павлиашвили поют припев. Артист назвал клип мощным, а также добавил, что сейчас его уже монтируют.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:25

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