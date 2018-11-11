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Эксперты: Мойка под давлением может уничтожить авто

Эксперты показали как струя воды под давлением в 3 тыс. атмосфер влияет на авто. В качестве “подопытного” выбрали версию Peugeot 206. Мойка под давлением практически уничтожила авто.

Эксперты: Мойка под давлением может уничтожить авто


Автомобильные мойки являются среди автомобилистов достаточно популярными. Многие люди имеют подобные устройства. Специалисты считают, что давление в 100-200 атмосфер является самым оптимальным. Оно эффективно вымывает практически любую грязь, не причиняя при этом вреда транспортному средству. Как известно, давление в 1 тыс. атмосфер позволяет резать бетон с помощью воды. Эксперты показали, что произойдет в случае попытки помыть авто струей воды под давлением в 3 000 атмосфер. Версия Peugeot 206, выбранная для показа разрушительной силы струи, была буквально изрезана ею.



Использование струи воды под таким высоким давлением может травмировать кроме цели, на которую направлен водный поток, также человека, который направляет ее. Специалисты отмечают, что использование сильной струи без специального костюма может привести к довольно серьезным травмам.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:11

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