Программы по потере веса приносят больше вреда, чем пользы





В большинстве случаев люди, которые смогли похудеть при помощи той или иной программы, снова набирали лишние килограммы. Эксперты наблюдали минимальную положительную динамику даже в тех случаях, когда худеющие отдавали предпочтение низкокалорийным диетам. Несмотря на неудачи, коммерческие программы пользуются популярностью, благодаря агрессивной рекламе с участием людей, которые сначала похудели, а впоследствии у них появился противоположный результат. Частое колебание веса может привести к метаболическим повреждениям.Организм человека в очень короткий период времени приспосабливается к изменениям в калориях. Это означает, что стандартная формула диетического питания и физические нагрузки не приведут к потере желаемого веса. В результате человек, желающий привести свою фигуру в порядок, чувствует неуверенность в себе и несостоятельность, что может привести к расстройству психики.