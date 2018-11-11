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Программы по потере веса приносят больше вреда, чем пользы

Эксперты заявили, что большая часть программ по потере веса приносят организму человека не столько пользы, сколько вреда. К таким выводам специалисты пришли после многочисленных исследований.
Программы по потере веса приносят больше вреда, чем пользы

В большинстве случаев люди, которые смогли похудеть при помощи той или иной программы, снова набирали лишние килограммы. Эксперты наблюдали минимальную положительную динамику даже в тех случаях, когда худеющие отдавали предпочтение низкокалорийным диетам. Несмотря на неудачи, коммерческие программы пользуются популярностью, благодаря агрессивной рекламе с участием людей, которые сначала похудели, а впоследствии у них появился противоположный результат. Частое колебание веса может привести к метаболическим повреждениям.

Организм человека в очень короткий период времени приспосабливается к изменениям в калориях. Это означает, что стандартная формула диетического питания и физические нагрузки не приведут к потере желаемого веса. В результате человек, желающий привести свою фигуру в порядок, чувствует неуверенность в себе и несостоятельность, что может привести к расстройству психики.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:00

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