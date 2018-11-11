Егор Крид отписался от страницы Димы Билана после просмотра клипа с Коротковой и Клюкиной
Финалистки “Холостяка” оказались в пикантной ситуации из-за съемок в новом клипе Димы Билана. Егор Крид отписался от страницы коллеги после просмотра клипа с Викторией Коротковой и Дарьей Клюкиной.
Сам он не желал комментировать ситуацию или подтверждать, что участницы шоу действительно сотрудничают с певцом. Поклонники тоже пытаются выяснить, почему они появились в сюжете Димы Билана, отметив, что звезда великолепно смотрится на фоне очаровательных спутниц.
Некоторые фанаты предположили, что Егор Крид просто ревнует Дарью Клюкину, хотя раньше он язвительно шутил над дружбой двух красавиц, называя ее обычным пиаром.
Сам он не желал комментировать ситуацию или подтверждать, что участницы шоу действительно сотрудничают с певцом. Поклонники тоже пытаются выяснить, почему они появились в сюжете Димы Билана, отметив, что звезда великолепно смотрится на фоне очаровательных спутниц.
Некоторые фанаты предположили, что Егор Крид просто ревнует Дарью Клюкину, хотя раньше он язвительно шутил над дружбой двух красавиц, называя ее обычным пиаром.