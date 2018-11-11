Регина Тодоренко на девятом месяце беременности села на шпагат

На опубликованной фотографии можно увидеть телеведущую «Орел и решка» Регину Тодоренко в тренажерном зале, где она сидит на шпагате. К слову, Тодоренко уже на девятом месяце. Под публикацией она призналась, что 2 года назад на вопрос, что бы она выбрала семью или работу, ее выбор упал бы на второй вариант. Причем звезде подходит режим 24/7, ведь она считает себя «суперженщиной», готовой трудиться сутками напролет, а также умеющей быть в двух городах сразу. Знаменитость попросила подписчиков поделиться с ней формулой, благодаря которой им удается уделять достаточное внимание работе, семье и конечно же себе любимой.Читатели блога теледивы с радостью поделились своим опытом в данном вопросе. Многие стали восхищаться безмерной энергией, которой обладает их кумир. А способность сесть на шпагат в ее «интересном положении» вызывает уважение.