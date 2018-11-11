АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Регина Тодоренко на девятом месяце беременности села на шпагат

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко в Instagram показала отличную растяжку, сев на шпагат. Артистка находится на последнем месяце беременности. Поклонники оценили физическую подготовку кумира.
Регина Тодоренко на девятом месяце беременности села на шпагат

На опубликованной фотографии можно увидеть телеведущую «Орел и решка» Регину Тодоренко в тренажерном зале, где она сидит на шпагате. К слову, Тодоренко уже на девятом месяце. Под публикацией она призналась, что 2 года назад на вопрос, что бы она выбрала семью или работу, ее выбор упал бы на второй вариант. Причем звезде подходит режим 24/7, ведь она считает себя «суперженщиной», готовой трудиться сутками напролет, а также умеющей быть в двух городах сразу. Знаменитость попросила подписчиков поделиться с ней формулой, благодаря которой им удается уделять достаточное внимание работе, семье и конечно же себе любимой.

Читатели блога теледивы с радостью поделились своим опытом в данном вопросе. Многие стали восхищаться безмерной энергией, которой обладает их кумир. А способность сесть на шпагат в ее «интересном положении» вызывает уважение.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Кожевникова показала забавный детский
Регина Тодоренко на девятом месяце беременности
Ученые: В состоянии печали нейроны в мозгу
Sony обновила ОС до Android 9.0 для смартфонов XZ
Украинский экс-депутат Анна Герман сравнила Крым
Жительница Великобритании стала инвалидом после
Microsoft выкупила студии Obsidian и inXile,
Медики назвали семь полезных свойств кефира
Biohax вживила микрочипы в тела 4 000 шведов для
Ученые: Пограничная колли возглавила список самых
Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли
Анастасия Волочкова не хочет больше видеть своих
Новый смартфон Vivo Y95 получит старую
Сати Казанова в Instagram показала «закулисье»
Компании Seagate и Western Digital в ближайшем
В Египте найдены гробницы мумифицированных
Лидер рок-группы «Фиолет» провалился под сцену во
Главред USA Really Александр Малькевич был
Эксперты разоблачили передачу «Битва
Дочь Спартака Мишулина призывает Тимура Еремеева
Баста написал детскую сказку о летучей мышке Бэлле
KIA рассказала о появлении в России нового
В чилийской пустыне Атакама археологи обнаружили
Альбина Джанабаева и Татьяна Навка приняли
В России начала активно работать мобильная
Писатель Эдуард Лимонов не хочет общаться со
Анжелика Варум опубликовала фото-рецепт супа из
Ольга Бузова впервые спела с военным оркестром
Максим Виторган предположил, что Ксения Собчак
Магазин Xiaomi в России запустил главную
Просмотреть все новости