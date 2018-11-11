Мария Кожевникова показала забавный детский снимок в Instagram
Мария Кожевникова на своей странице в Instagram опубликовала забавный снимок из своего детства. Публикация российской актрисы привела в восторг пользователей Сети.
Накануне в социальной сети Марии Кожевниковой появилась архивная фотография, на ней она запечатлена в детском возрасте, сидя на шпагате. В описании к публикации актриса и политик отметила, хоть и без золотой медали, зато с олимпийским настроением и улыбкой.
На забавный снимок подписчики Марии Кожевниковой активно отреагировали, некоторых из них заинтересовал вопрос, сможет ли звезда сейчас повторить свой детский подвиг. Также в комментариях многие вспомнили о балерине Анастасии Волочковой с её фирменными шпагатами. На данный момент публикация набрала почти 28 тысяч «лайков».
Накануне в социальной сети Марии Кожевниковой появилась архивная фотография, на ней она запечатлена в детском возрасте, сидя на шпагате. В описании к публикации актриса и политик отметила, хоть и без золотой медали, зато с олимпийским настроением и улыбкой.
На забавный снимок подписчики Марии Кожевниковой активно отреагировали, некоторых из них заинтересовал вопрос, сможет ли звезда сейчас повторить свой детский подвиг. Также в комментариях многие вспомнили о балерине Анастасии Волочковой с её фирменными шпагатами. На данный момент публикация набрала почти 28 тысяч «лайков».
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:37