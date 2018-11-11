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Дизайнер выложил в Сеть ряд эскизов нового авто Lada X-Stream

Дизайнер Artur Hindalong в Сеть выложил ряд эскизов авто Lada X-Stream. В свою очередь концепты демонстрируют варианты авто, предназначенных специально для гонок ралли, а также учитывающих Х-стилистику, предложенную директором АвтоВАЗа.

Дизайнер выложил в Сеть ряд эскизов нового авто Lada X-Stream


Художник считает, что представленные им концепты демонстрируют, как выглядело бы авто Lada, разработанное для участия в предстоящих Дакарах. Следует в первую очередь отметить огромные колеса машины, значительно выступающие за границы корпуса по бокам. Стекло размещается под очень острым углом. Это максимально увеличивает аэродинамические свойства транспортного средства. Под капотом модели размещается трёхлитровый силовой агрегат V6. Авторы проекта отмечают, что люди нового поколения будут с большей охотой стремиться вкладывать деньги в путешествия по миру вместо приобретения автомобиля. Вследствие этого новые авто должны предоставлять потенциальным покупателям новые ощущения.

Стоит отметить, что АвтоВАЗ в последнее время активнее привлекает для разработки своих новых проектов молодых перспективных специалистов. За счёт этого произошло некоторое переосмысление Х-стиля.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:46

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