Жительница Великобритании стала инвалидом после секса на бракованном диване
Журналисты во время общения с жительницей британского города Беркшир выяснили, что она стала инвалидом после секса на бракованном диване. Пострадавшая особа в возрасте 46 лет собирается заставить компанию выплатить ей компенсацию в размере миллиона фунтов стерлингов.
Женщина купила мебель и решила заняться любовью с супругом, но во время смены позы диван просто выбросил на пол любвеобильную особу. После падения британка получила травму позвоночника, но сначала не хотела сообщать родственникам о случившейся трагедии.
Потом стало известно, что половинки мебели было плохо скреплены друг с другом, став виновниками инцидента. Кроме того, из-за таких событий британка не могла говорить и перенесла два сердечных приступа, но производители мебели отрицают свою вину. Они считают, что дама сама могла потерять равновесие во время интима и упала.
Женщина купила мебель и решила заняться любовью с супругом, но во время смены позы диван просто выбросил на пол любвеобильную особу. После падения британка получила травму позвоночника, но сначала не хотела сообщать родственникам о случившейся трагедии.
Потом стало известно, что половинки мебели было плохо скреплены друг с другом, став виновниками инцидента. Кроме того, из-за таких событий британка не могла говорить и перенесла два сердечных приступа, но производители мебели отрицают свою вину. Они считают, что дама сама могла потерять равновесие во время интима и упала.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:46