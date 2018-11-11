Украинский экс-депутат Анна Герман сравнила Крым с «жемчужиной в короне» страны





По словам Анны Герман, каждый житель Украины желает чтобы Крымский полуостров вернулся на родину. Вместе с этим все понимают, что это невозможно на данном этапе. Бывший депутат ВР заявила, что придёт время, когда Крым вернётся на Украину. По её словам, хотя Украина и не королевство, но такую жемчужину из короны терять очень больно. Герман считает, что Крымский полуостров можно вернуть, однако для этого требуется найти компромисс. До этого момента следует закончить войну, которая ведётся в Донбассе.По мнению политика, конфликт, наблюдаемый на востоке Украины, является следствием глупых решений украинского правительства. Вследствие этого население Крыма, напуганное войной, на референдуме проголосовало за вступление в состав РФ.Стоит напомнить, что Крым стал российским вследствие референдума в 2014 году. Тогда более 90% населения полуострова отдали свои голоса за воссоединение с Российской Федерацией.