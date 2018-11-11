АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Медики назвали семь полезных свойств кефира

Медики назвали семь полезных свойств кефира. Этот продукт идеально подходит для укрепления здоровья, так как его могут употреблять даже те люди, у которых имеется аллергия на молоко.
Медики назвали семь полезных свойств кефира

Потребление кефира способствует восстановлению баланса полезных бактерий в кишечной микрофлоре, подавляя развитие гнилостных микроорганизмов. Этот кисломолочный продукт содержит белок и кальций, укрепляющий костную ткань. Употребление кефира способствует снижению высокого уровня холестерина, укреплению сердца, а также является профилактикой атеросклероза. Белок, содержащийся в кефире, отлично утоляет голод, а его регулярный приём сопутствует похудению.

Один из пробиотиков lactobacillus kefir, содержащийся в напитке, препятствует распространению вредных бактерий, включая кишечную палочку, хеликобактер и сальмонеллу. В общей сложности в кефире содержится 30-40 штаммов пробиотиков, они способствуют снижению образования канцерогенных соединений и стимулируют активность иммунной системы, защищая от рака толстой кишки и лейкоза. Кроме того этот кисломолочный продукт продлевает жизнь.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Кожевникова показала забавный детский
Регина Тодоренко на девятом месяце беременности
Ученые: В состоянии печали нейроны в мозгу
Sony обновила ОС до Android 9.0 для смартфонов XZ
Украинский экс-депутат Анна Герман сравнила Крым
Жительница Великобритании стала инвалидом после
Microsoft выкупила студии Obsidian и inXile,
Медики назвали семь полезных свойств кефира
Biohax вживила микрочипы в тела 4 000 шведов для
Ученые: Пограничная колли возглавила список самых
Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли
Анастасия Волочкова не хочет больше видеть своих
Новый смартфон Vivo Y95 получит старую
Сати Казанова в Instagram показала «закулисье»
Компании Seagate и Western Digital в ближайшем
В Египте найдены гробницы мумифицированных
Лидер рок-группы «Фиолет» провалился под сцену во
Главред USA Really Александр Малькевич был
Эксперты разоблачили передачу «Битва
Дочь Спартака Мишулина призывает Тимура Еремеева
Баста написал детскую сказку о летучей мышке Бэлле
KIA рассказала о появлении в России нового
В чилийской пустыне Атакама археологи обнаружили
Альбина Джанабаева и Татьяна Навка приняли
В России начала активно работать мобильная
Писатель Эдуард Лимонов не хочет общаться со
Анжелика Варум опубликовала фото-рецепт супа из
Ольга Бузова впервые спела с военным оркестром
Максим Виторган предположил, что Ксения Собчак
Магазин Xiaomi в России запустил главную
Просмотреть все новости