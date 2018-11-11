Медики назвали семь полезных свойств кефира





Потребление кефира способствует восстановлению баланса полезных бактерий в кишечной микрофлоре, подавляя развитие гнилостных микроорганизмов. Этот кисломолочный продукт содержит белок и кальций, укрепляющий костную ткань. Употребление кефира способствует снижению высокого уровня холестерина, укреплению сердца, а также является профилактикой атеросклероза. Белок, содержащийся в кефире, отлично утоляет голод, а его регулярный приём сопутствует похудению.Один из пробиотиков lactobacillus kefir, содержащийся в напитке, препятствует распространению вредных бактерий, включая кишечную палочку, хеликобактер и сальмонеллу. В общей сложности в кефире содержится 30-40 штаммов пробиотиков, они способствуют снижению образования канцерогенных соединений и стимулируют активность иммунной системы, защищая от рака толстой кишки и лейкоза. Кроме того этот кисломолочный продукт продлевает жизнь.