Медики назвали семь полезных свойств кефира
Медики назвали семь полезных свойств кефира. Этот продукт идеально подходит для укрепления здоровья, так как его могут употреблять даже те люди, у которых имеется аллергия на молоко.
Потребление кефира способствует восстановлению баланса полезных бактерий в кишечной микрофлоре, подавляя развитие гнилостных микроорганизмов. Этот кисломолочный продукт содержит белок и кальций, укрепляющий костную ткань. Употребление кефира способствует снижению высокого уровня холестерина, укреплению сердца, а также является профилактикой атеросклероза. Белок, содержащийся в кефире, отлично утоляет голод, а его регулярный приём сопутствует похудению.
Один из пробиотиков lactobacillus kefir, содержащийся в напитке, препятствует распространению вредных бактерий, включая кишечную палочку, хеликобактер и сальмонеллу. В общей сложности в кефире содержится 30-40 штаммов пробиотиков, они способствуют снижению образования канцерогенных соединений и стимулируют активность иммунной системы, защищая от рака толстой кишки и лейкоза. Кроме того этот кисломолочный продукт продлевает жизнь.
Потребление кефира способствует восстановлению баланса полезных бактерий в кишечной микрофлоре, подавляя развитие гнилостных микроорганизмов. Этот кисломолочный продукт содержит белок и кальций, укрепляющий костную ткань. Употребление кефира способствует снижению высокого уровня холестерина, укреплению сердца, а также является профилактикой атеросклероза. Белок, содержащийся в кефире, отлично утоляет голод, а его регулярный приём сопутствует похудению.
Один из пробиотиков lactobacillus kefir, содержащийся в напитке, препятствует распространению вредных бактерий, включая кишечную палочку, хеликобактер и сальмонеллу. В общей сложности в кефире содержится 30-40 штаммов пробиотиков, они способствуют снижению образования канцерогенных соединений и стимулируют активность иммунной системы, защищая от рака толстой кишки и лейкоза. Кроме того этот кисломолочный продукт продлевает жизнь.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:26