Biohax вживила микрочипы в тела 4 000 шведов для упрощения человеческой жизни





Данные чипы вводятся в тело человека между указательными и большими пальцами. По времени это занимает пару секунд. После введения чипа в человеческое тело, шрама не остается. Данные вживленного устройства считываются с любого смартфона, поддерживающего технологию NFC. Такой чип способен заменить массу вещей, которыми часто пользуются люди (ключи, банковские карты и т.п.). Носитель такого чипа прикосновением руки способен открыть электронный замок, провести оплату проезда на поезде, осуществить покупку в магазине.Такие чипы, как и банковские карты можно взломать. В свою очередь разработчики этого устройства обещают вскоре усилить защиту своих разработок от возможных взломов хакеров.