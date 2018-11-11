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Biohax вживила микрочипы в тела 4 000 шведов для упрощения человеческой жизни

Компания Biohax в тела 4 тыс. шведов вживила специальные микрочипы для упрощения человеческой жизни. Такие действия производят на протяжении пяти лет.

Biohax вживила микрочипы в тела 4 000 шведов для упрощения человеческой жизни


Данные чипы вводятся в тело человека между указательными и большими пальцами. По времени это занимает пару секунд. После введения чипа в человеческое тело, шрама не остается. Данные вживленного устройства считываются с любого смартфона, поддерживающего технологию NFC. Такой чип способен заменить массу вещей, которыми часто пользуются люди (ключи, банковские карты и т.п.). Носитель такого чипа прикосновением руки способен открыть электронный замок, провести оплату проезда на поезде, осуществить покупку в магазине.

Такие чипы, как и банковские карты можно взломать. В свою очередь разработчики этого устройства обещают вскоре усилить защиту своих разработок от возможных взломов хакеров.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:11

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