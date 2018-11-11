Ученые: Пограничная колли возглавила список самых умных собак





К верхнему эшелону относятся питомцы, которые способны быстрее всех запомнить задачу и максимально четко выполнять ее по просьбе хозяина. В этом списке присутствуют три вида овчарок: австралийская, шотландская и немецкая. Далее идет обычный ротвейлер, пудель, лабрадор и золотой ретривер. Следующий уровень занимают собаки, которые подчиняются в 85% случаев и запоминают команду после 15 экспозиций. Здесь есть разновидность спаниелей, два вида корги, бельгийская овчарка, шнауцеры и немецкая короткошерстная стрелка. Что касается далматинов, терьеров, португальских водных собак, то они готовы запомнить и выполнить задачу спустя 25 экспозиций и только в 70%.Следующий блок состоит из тех, кто выполнит просьбу после 40 раз, но в 50% случаев. Сюда входят несколько терьеров, американский водяной спаниель, волкодав ирландский, тибетский спаниель и т.д. В следующий перечень входят также терьеры (мальтийский, норфолк и скай), мопс, французский бульдог, итальянская борзая и другие. Последний и самый низкий уровень обучаемости у пекинесов, борзых, чао-чао, бульдога, мастиффа и т.д. Они смогут исполнить просьбу только после 100 попытки ее повторить, а выполнят только в 30 процентах случаев. Но ученые не утверждают наверняка, могут быть исключения из правил.