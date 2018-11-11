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Анастасия Волочкова не хочет больше видеть своих интимных снимков в сетях

Во время беседы с журналистами балерина призналась, что не хочет больше видеть своих интимных снимков в сетях. Также Анастасия Волочкова озвучила некоторые темы из своей личной жизни.
Анастасия Волочкова не хочет больше видеть своих интимных снимков в сетях

Звезда часто страдает от предательства людей и боится, что не сможет больше никому доверять. Чтобы поднять настроение, она занимается творчеством и всегда улыбается, а также мечтает научить свою наследницу Ариадну выдержке.

Анастасия Волочкова не против рождения еще одного ребенка от любимого человека, но пока предпочитает посвятить жизнь искусству. Кроме того, артистка никогда не брала деньги у мужчин и до сих пор сохранила нежные чувства к Сулейману Керимову.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:46

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