Анастасия Волочкова не хочет больше видеть своих интимных снимков в сетях





Звезда часто страдает от предательства людей и боится, что не сможет больше никому доверять. Чтобы поднять настроение, она занимается творчеством и всегда улыбается, а также мечтает научить свою наследницу Ариадну выдержке.Анастасия Волочкова не против рождения еще одного ребенка от любимого человека, но пока предпочитает посвятить жизнь искусству. Кроме того, артистка никогда не брала деньги у мужчин и до сих пор сохранила нежные чувства к Сулейману Керимову.