Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли почётной медалью Свободы





Элвис Пресли скончался в 1977 году. Согласно сообщению Белого дома, легендарный певец являлся для миллиардов поклонников одним из главных символов американской культуры. Элвис Пресли за счёт соединения ряда музыкальных стилей смог создать своё неповторимое звучание. В Белом доме отметили, что, будучи популярным певцом, Пресли 2 года отслужил в армии. Он проходил службу солдатом в Западной Германии в танковой дивизии. При этом параллельно певец выпускал новые песни, а также выступал в Европе с концертами. Элвис Пресли является лауреатом трех премий «Грэмми», автором и исполнителем многочисленных хитов. А в 1986 году его включили в «Зал славы рок-н-ролла».Стоит отметить, что медаль Свободы с 1945 года присуждают людям, внёсшим большой вклад в развитие Соединённых Штатов, а также поддержку мира на Земле. Список лауреатов выбирается главой Белого дома. Данную награду в разные годы получали Фрэнк Синатра, Роберт де Ниро, Стивен Спилберг, Уолт Дисней, Рональд Рейган, Арета Франклин. Среди награжденных были также иностранцы. Например, в 1987 г. медаль была вручена Мстиславу Ростроповичу. Кроме Элвиса Пресли медаль должны получить бейсболист Бэйб Рут, филантроп Мириам Аделсон, а также Роджер Стаубах - игрок американского футбола.