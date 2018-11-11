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Сати Казанова в Instagram показала «закулисье» съемок нового клипа в Париже

Известная российская певица Сати Казанова в своем блоге Instagram показала «закулисье» съемок нового видеоклипа в Париже. Поклонники артистки ждут с нетерпением полной версии.
Сати Казанова в Instagram показала «закулисье» съемок нового клипа в Париже

Съемки проходили в самом романтичном городе мира Париже. В видеоролике можно увидеть Казанову в абсолютно разных образах: от сдержанного, где она позирует перед камерами в брюках и свитере, до романтично-легкого, где она стоит в платье. Судя по частой смене декораций и нарядов в видеоряде, результат точно понравится зрителям. Также в кадре появляются участники съемочной группы и актриса Анна Цуканова-Котт (Мажор), которая, видимо, по сюжету сыграет одну из ролей. По словам самой певицы, за 2 дня ей удалось найти время, что бы насладиться красивыми видами столицы, и покататься на кабриолете. «Это было настоящее приключение!» - подытожила артистка.

Читатели ее блога засыпали Казанову восторженными комментариями. Многие отметили, что им очень нравится этот короткий отрывок и уже в предвкушении полного видеоклипа. Кто-то подчеркнул, что ей «к лицу» атмосфера Парижа.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:24

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