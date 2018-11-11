АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Компании Seagate и Western Digital в ближайшем будущем удивят мир жесткими дисками емкостью более 100 ТБ

По словам специалистов, в ближайшем будущем жёсткие диски будут обладать памятью на 100 ТБ и больше. Сейчас известные производители «винчестеров» - компании Western Digital и Seagate обещают в ближайшее время представить жёсткие диски емкостью в сотни ТБ.

Компании Seagate и Western Digital в ближайшем будущем удивят мир жесткими дисками емкостью более 100 ТБ


Seagate может пока похвастаться винчестером Barracuda на 14 ТБ. Компания заявила, что скоро на рынке появится накопитель на 48 ТБ. К 2025 году производитель обещает диск на 100 ТБ. Специалисты утверждают, что в данных уникальных устройствах будут применять HAMR - магнитную запись с подогревом. Компания Western Digital при изготовлении жестких дисков может похвастаться технологией MAMR – запись с помощью микроволн. Руководство компании обещает поставить первые коммерчески винчестеры данного типа в 2019 году. В данном случае также подразумевается достижение ёмкости в сотни терабайт.

Стоит отметить, что такие новшества не порадуют пользователей мобильных устройств и ноутбуков, так как обе технологии потребляют много электроэнергии. Они будут актуальными для стационарных компьютеров.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Biohax вживила микрочипы в тела 4 000 шведов для
Ученые: Пограничная колли возглавила список самых
Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли
Анастасия Волочкова не хочет больше видеть своих
Новый смартфон Vivo Y95 получит старую
Сати Казанова в Instagram показала «закулисье»
Компании Seagate и Western Digital в ближайшем
В Египте найдены гробницы мумифицированных
Лидер рок-группы «Фиолет» провалился под сцену во
Главред USA Really Александр Малькевич был
Эксперты разоблачили передачу «Битва
Дочь Спартака Мишулина призывает Тимура Еремеева
Баста написал детскую сказку о летучей мышке Бэлле
KIA рассказала о появлении в России нового
В чилийской пустыне Атакама археологи обнаружили
Альбина Джанабаева и Татьяна Навка приняли
В России начала активно работать мобильная
Писатель Эдуард Лимонов не хочет общаться со
Анжелика Варум опубликовала фото-рецепт супа из
Ольга Бузова впервые спела с военным оркестром
Максим Виторган предположил, что Ксения Собчак
Магазин Xiaomi в России запустил главную
Мать рэпера Тимати опровергла слухи о его
Участники проекта «Битвы экстрасенсов» не смогли
Американская станция "Вояджер-2" в декабре выйдет
В Интернет попал снимок Евгении Феофилактовой без
Авокадо может нанести вред организму человека
Ксения Собчак похвасталась в Instagram букетом
Учёные: Во всём мире женщины стали меньше рожать
У избитой звезды «Дома-2» Натальи Игруновой
Просмотреть все новости