Компании Seagate и Western Digital в ближайшем будущем удивят мир жесткими дисками емкостью более 100 ТБ





Seagate может пока похвастаться винчестером Barracuda на 14 ТБ. Компания заявила, что скоро на рынке появится накопитель на 48 ТБ. К 2025 году производитель обещает диск на 100 ТБ. Специалисты утверждают, что в данных уникальных устройствах будут применять HAMR - магнитную запись с подогревом. Компания Western Digital при изготовлении жестких дисков может похвастаться технологией MAMR – запись с помощью микроволн. Руководство компании обещает поставить первые коммерчески винчестеры данного типа в 2019 году. В данном случае также подразумевается достижение ёмкости в сотни терабайт.Стоит отметить, что такие новшества не порадуют пользователей мобильных устройств и ноутбуков, так как обе технологии потребляют много электроэнергии. Они будут актуальными для стационарных компьютеров.