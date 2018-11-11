Компании Seagate и Western Digital в ближайшем будущем удивят мир жесткими дисками емкостью более 100 ТБ
По словам специалистов, в ближайшем будущем жёсткие диски будут обладать памятью на 100 ТБ и больше. Сейчас известные производители «винчестеров» - компании Western Digital и Seagate обещают в ближайшее время представить жёсткие диски емкостью в сотни ТБ.
Seagate может пока похвастаться винчестером Barracuda на 14 ТБ. Компания заявила, что скоро на рынке появится накопитель на 48 ТБ. К 2025 году производитель обещает диск на 100 ТБ. Специалисты утверждают, что в данных уникальных устройствах будут применять HAMR - магнитную запись с подогревом. Компания Western Digital при изготовлении жестких дисков может похвастаться технологией MAMR – запись с помощью микроволн. Руководство компании обещает поставить первые коммерчески винчестеры данного типа в 2019 году. В данном случае также подразумевается достижение ёмкости в сотни терабайт.
Стоит отметить, что такие новшества не порадуют пользователей мобильных устройств и ноутбуков, так как обе технологии потребляют много электроэнергии. Они будут актуальными для стационарных компьютеров.
Seagate может пока похвастаться винчестером Barracuda на 14 ТБ. Компания заявила, что скоро на рынке появится накопитель на 48 ТБ. К 2025 году производитель обещает диск на 100 ТБ. Специалисты утверждают, что в данных уникальных устройствах будут применять HAMR - магнитную запись с подогревом. Компания Western Digital при изготовлении жестких дисков может похвастаться технологией MAMR – запись с помощью микроволн. Руководство компании обещает поставить первые коммерчески винчестеры данного типа в 2019 году. В данном случае также подразумевается достижение ёмкости в сотни терабайт.
Стоит отметить, что такие новшества не порадуют пользователей мобильных устройств и ноутбуков, так как обе технологии потребляют много электроэнергии. Они будут актуальными для стационарных компьютеров.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:11