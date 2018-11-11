Лидер рок-группы «Фиолет» провалился под сцену во время выступления в Луцке





Музыкальный исполнитель Сергей Мартынюк во время выступления неожиданно провалился под сцену. В Сети обнародовали видеоролик, на котором запечатлено, как лидеру рок-группы «Фиолет» помогают подняться после падения, при этом певцу не сразу удаётся встать на ноги. После того, как артист выбрался из, образовавшейся ямы, он решил продолжить своё выступление.Сергей Мартынюк перед тем как провалиться под сцену, активно танцевал и передвигался по ней. На опубликованном в Сети видео отчётливо видно, как музыкант делает несколько шагов в сторону зрительного зала и буквально проваливается сквозь землю.