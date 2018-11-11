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В Египте найдены гробницы мумифицированных скарабеев и кошек

В Каире археологи проводили раскопки неподалеку от кладбища Сакара, на месте святилища богини-кошки по имени Бастет. Они обнаружили 3 гробницы с мумиями скарабеев, кошек и других животных.
В Египте найдены гробницы мумифицированных скарабеев и кошек

Археологическая миссия в первой гробнице обнаружила захоронение жуков в виде мумий, их насчитали около 200 штук. Что примечательно, они сохранили такой вид, пробыв там много веков. В саркофаге они были уложены в три слоя. Вторая гробница хранила в себе мумии жуков, размеры которых превышали собратьев. А в третьем саркофаге нашли множество кошек, их количество превышало 200, также там были найдены мумифицированные крокодилы и кобры.

По словам Мустафы Вазири (секретаря Высшего совета по делам древностей Египта) подобное ученые видят впервые, так как древние египтяне в основном изображали насекомых на различных поверхностях или вырезали статуэтки. Что же касается кошек, то эта история не таит в себе загадку. Ведь они были найдены около храма Бастет, который был построен в честь богини-кошки. Местные жители считали ее покровительницей красоты, плодородия, любви и домашнего очага. К скарабеям египтяне также относились с уважением, ведь они являлись символом счастья и благополучия.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00

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