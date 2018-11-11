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Дочь Спартака Мишулина призывает Тимура Еремеева отказаться от судов и доказать, что он сын

Скандал между Кариной Мишулиной, дочерью знаменитого «Карлсона» Советского Союза Спартака Мишулина, и ее предполагаемым братом длится уже год. Теперь актриса призывает молодого человека перестать бегать от судов и доказать, что он действительно «сын».

В интервью Карина Мишулина призналась, что за год ее жизнь превратилась в ад, но при этом она стала мудрее и умнее.

Дочь Спартака Мишулина призывает Тимура Еремеева отказаться от судов и доказать, что он сын

После того как Тимур Еремеев на всю страну заявил, что Спартак Мишулин его биологический отец, семья актера провела собственное расследование и пришла к выводу, что молодой человек – самозванец. Тимур в свою очередь открыл против семьи Мишулина организованную травлю, вплоть до угроз детям Карины.

Дочь Спартака Мишулина призывает Тимура Еремеева отказаться от судов и доказать, что он сын

Уставшая от судебных и телевизионных разбирательств «грязного белья» своей семьи Карина, призывает мнимого брата перестать бегать от судебных экспертиз и судов, предоставить свой биоматериал и доказать, что он – сын Спартака Мишулина.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:32

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