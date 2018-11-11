Дочь Спартака Мишулина призывает Тимура Еремеева отказаться от судов и доказать, что он сын





В интервью Карина Мишулина призналась, что за год ее жизнь превратилась в ад, но при этом она стала мудрее и умнее.После того как Тимур Еремеев на всю страну заявил, что Спартак Мишулин его биологический отец, семья актера провела собственное расследование и пришла к выводу, что молодой человек – самозванец. Тимур в свою очередь открыл против семьи Мишулина организованную травлю, вплоть до угроз детям Карины.Уставшая от судебных и телевизионных разбирательств «грязного белья» своей семьи Карина, призывает мнимого брата перестать бегать от судебных экспертиз и судов, предоставить свой биоматериал и доказать, что он – сын Спартака Мишулина.