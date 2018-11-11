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Главред USA Really Александр Малькевич был задержан ФБР в аэропорту Вашингтона

9 ноября сотрудники ФБР задержали в аэропорту Вашингтона российского главреда издания USA Really Александра Малькевича. Сотрудниками американской спецслужбы был проведён допрос российского журналиста, для вручения ему уведомления с требованием зарегистрировать издание USA Really в виде иностранного агента в США.

Главред USA Really Александр Малькевич был задержан ФБР в аэропорту Вашингтона


Издание «Слово и Дело» передаёт, что для вручения данного уведомления, Малькевичу задействовали девятнадцать сотрудников ФБР США. Журналист отмечает, что он хотел вылететь в Париж из Вашингтона на мероприятия, которые посвящены дате завершения Первой мировой войны. Однако в аэропорту к нему подошли мужчины с удостоверениями FBI, попросив проследовать за ними. В комнате, куда завели Малькевича, оказалось много других американских агентов. Журналисту был предъявлен ордер на задержание, запрещающий ему вылетать из Соединённых Штатов до 22 ноября. Затем несколько часов подряд сотрудники ФРБ проводили досмотр багажа российского журналиста. Вся информация с носителей и электронных устройств россиянина была снята и перенесена в базы данных ФРБ. Потом Александра Малькевича 1,5 часа допрашивали. Россиянину дали понять, что он должен сотрудничать со спецслужбами, чтобы его отпустили.

Американская сторона потребовала, чтобы он зарегистрировал своё издание как иностранного агента. Малькевич по возвращению в Москву обратился в МИД РФ и правоохранительные органы. Он рассчитывает получить правовую оценку, а также соответствующую реакцию на данный инцидент. Стоит напомнить, что ИА USA Really представляет собой новостное интернет-издание, работающее по информационной повестке Соединённых Штатов, а также правдиво рассказывающее о жизни в США.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:46

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