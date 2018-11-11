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Эксперты разоблачили передачу «Битва экстрасенсов» на ТНТ

Передача «Битва экстрасенсов» на ТНТ о сверхъестественных способностях человека на самом деле оказалась обыкновенной уловкой телевизионщиков. Эксперты рассказали, что на самом деле телезрителей обманывают.
Эксперты разоблачили передачу «Битва экстрасенсов» на ТНТ

После тщательного анализа телепередачи специалисты заявили, что на экране зрители видят сплошную ложь. Так, в последнем выпуске экстрасенс изначально не поняла с кем, ей предстоит работать, хотя «великая провидица» должна это знать. Вторая «ясновидящая» начала говорить совершенно противоположное тому, что говорила её коллега, в результате они не сразу сошлись во мнениях и не помогли герою передачи.

Находясь под впечатлением, герой программы «Битва экстрасенсов» совершенно не заметил, что обе провидицы на самом деле ничего для него полезного не сделали, помимо своих нелепых советов. Однако внимательным экспертам удалось обнаружить фатальный недочет в построении передачи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:37

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