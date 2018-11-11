В чилийской пустыне Атакама археологи обнаружили следы неизвестной цивилизации
Чилийская пустыня Атакама считается одним из засушливых уголков мира, где осадки не выпадали на протяжении 400 лет. Во время раскопок археологи были удивлены, обнаружив на ее территории следы неизвестной цивилизации.
Они выяснили, что один из городов был построен 3200 лет назад, а также в нем хорошо сохранились каменные сооружения для погребения вместе с ритуальными монументами. Ученые нашли много золотых изделий, использовавшихся в Амазонии.
Еще один населенный пункт имеет возраст 5000 лет. Он был местом для проведения различных похоронных обрядов, но старинные документы не сохранили сведений о данной культуре. Пока ученые считают, что это открытие может изменить историю страны, потому что жители возводили сооружения рядом с оазисом, где была вода для их нужд.
Они выяснили, что один из городов был построен 3200 лет назад, а также в нем хорошо сохранились каменные сооружения для погребения вместе с ритуальными монументами. Ученые нашли много золотых изделий, использовавшихся в Амазонии.
Еще один населенный пункт имеет возраст 5000 лет. Он был местом для проведения различных похоронных обрядов, но старинные документы не сохранили сведений о данной культуре. Пока ученые считают, что это открытие может изменить историю страны, потому что жители возводили сооружения рядом с оазисом, где была вода для их нужд.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:09