АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

В чилийской пустыне Атакама археологи обнаружили следы неизвестной цивилизации

Чилийская пустыня Атакама считается одним из засушливых уголков мира, где осадки не выпадали на протяжении 400 лет. Во время раскопок археологи были удивлены, обнаружив на ее территории следы неизвестной цивилизации.
В чилийской пустыне Атакама археологи обнаружили следы неизвестной цивилизации

Они выяснили, что один из городов был построен 3200 лет назад, а также в нем хорошо сохранились каменные сооружения для погребения вместе с ритуальными монументами. Ученые нашли много золотых изделий, использовавшихся в Амазонии.

Еще один населенный пункт имеет возраст 5000 лет. Он был местом для проведения различных похоронных обрядов, но старинные документы не сохранили сведений о данной культуре. Пока ученые считают, что это открытие может изменить историю страны, потому что жители возводили сооружения рядом с оазисом, где была вода для их нужд.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
KIA рассказала о появлении в России нового
В чилийской пустыне Атакама археологи обнаружили
Альбина Джанабаева и Татьяна Навка приняли
В России начала активно работать мобильная
Писатель Эдуард Лимонов не хочет общаться со
Анжелика Варум опубликовала фото-рецепт супа из
Ольга Бузова впервые спела с военным оркестром
Максим Виторган предположил, что Ксения Собчак
Магазин Xiaomi в России запустил главную
Мать рэпера Тимати опровергла слухи о его
Участники проекта «Битвы экстрасенсов» не смогли
Американская станция "Вояджер-2" в декабре выйдет
В Интернет попал снимок Евгении Феофилактовой без
Авокадо может нанести вред организму человека
Ксения Собчак похвасталась в Instagram букетом
Учёные: Во всём мире женщины стали меньше рожать
У избитой звезды «Дома-2» Натальи Игруновой
Житель Канады зафиксировал на камеру погоню НЛО
Задержанный в Стамбуле российский экипаж судна
“Черный близнец” рядом с Оумуамуа может причинить
Названы самые выносливые автомобили
Московский турнир по смешанным единоборствам
На премию European Film Awards в категории
Названы десять продуктов для лечения заложенности
Дима Билан продемонстрировал поклонникам игру на
Мария Захарова написала песню для певицы Зары
Ученый после исследования сверхмассивной черной
"Рядом чувствую себя маленькой девочкой": Ольга
Анастасия Костенко в Instagram показала лицо
Кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры продадут с
Просмотреть все новости