В чилийской пустыне Атакама археологи обнаружили следы неизвестной цивилизации





Они выяснили, что один из городов был построен 3200 лет назад, а также в нем хорошо сохранились каменные сооружения для погребения вместе с ритуальными монументами. Ученые нашли много золотых изделий, использовавшихся в Амазонии.Еще один населенный пункт имеет возраст 5000 лет. Он был местом для проведения различных похоронных обрядов, но старинные документы не сохранили сведений о данной культуре. Пока ученые считают, что это открытие может изменить историю страны, потому что жители возводили сооружения рядом с оазисом, где была вода для их нужд.