KIA рассказала о появлении в России нового бизнес-седана К900





Южнокорейская автокомпания KIA приступит к реализациям на российском рынке новой версии бизнес-седана К900 второго поколения в первой половине будущего года. Представители KIA отметили, что К900 второй генерации представляет собой самое технологичное авто за всю историю бренда. Машина должна сменить популярную версию Quoris, проданную в 2018 году в количестве 211 экземпляров.Версия KIA К900 в Российской Федерации доступна с 3,3-литровым силовым агрегатом на 248 лошадиных сил, а также с 5,0-литровой силовой установкой на 413 лошадиных сил. Информация о ценовой составляющей в настоящее время пока засекречена. Представители KIA объявят цену на авто ближе к началу продаж своей новинки.