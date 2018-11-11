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KIA рассказала о появлении в России нового бизнес-седана К900

Представители компании KIA рассказали, когда на территории России появится новая версия бизнес-седана К900. Новая версия южнокорейского производителя на российском авторынке станет заменой модели Quoris.

KIA рассказала о появлении в России нового бизнес-седана К900


Южнокорейская автокомпания KIA приступит к реализациям на российском рынке новой версии бизнес-седана К900 второго поколения в первой половине будущего года. Представители KIA отметили, что К900 второй генерации представляет собой самое технологичное авто за всю историю бренда. Машина должна сменить популярную версию Quoris, проданную в 2018 году в количестве 211 экземпляров.

Версия KIA К900 в Российской Федерации доступна с 3,3-литровым силовым агрегатом на 248 лошадиных сил, а также с 5,0-литровой силовой установкой на 413 лошадиных сил. Информация о ценовой составляющей в настоящее время пока засекречена. Представители KIA объявят цену на авто ближе к началу продаж своей новинки.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:16

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