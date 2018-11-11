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Альбина Джанабаева и Татьяна Навка приняли участие в показе коллекции Bosco Fresh

Альбина Джанабаева и Татьяна Навка представили на подиуме зимние наряды. В спортивном комплексе «Лужники» звёзды российского спорта и шоу-бизнеса приняли участие в показе коллекции Bosco Fresh.
Альбина Джанабаева и Татьяна Навка приняли участие в показе коллекции Bosco Fresh

Новая коллекция сезона осень-зима 2018/2019 Bosco была посвящена кавказским народам, в шоу принимали участие большое количество знаменитостей. Некоторые из них опубликовали снимки в Instagram. К примеру, Татьяна Навка рассказала своим подписчикам, что открывала этот показ и получила огромное удовольствие от праздника. Не удержалась от публикаций и Альбина Джанабаева, она сообщила, что вечер на Воробьёвых горах прошёл в уютной и тёплой атмосфере.

Подписчики оценили артистичность и красоту фигуристки и певицы, которые продемонстрировали тёплые наряды. В комментариях поклонники не скупились на комплименты, а также позволяли себе шутки в адрес звёзд.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:00

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