В России начала активно работать мобильная технология eSIM





Представителями компании Apple сообщается, что eSIM работает у двух операторов, обладающих мировым покрытием. Рассматривая смартфоны «яблочной» корпорации стоит отметить, что данный механизм поддерживают устройства, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR. Данная технология позволяет пользователям использовать мобильный номер, не прибегая к стандартной сим-карте. Чтобы запустить программу, следует прибегнуть к сканированию QR-кода. Непосредственно после этого на устройстве активируется новый тариф.В Российской Федерации подключение eSIM возможно у операторов GigSky, а также Truphone. Выполнив несколько операций, потребуется включить роуминг данных. После этого можно смело пользоваться технологией.