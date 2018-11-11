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Писатель Эдуард Лимонов не хочет общаться со своими наследниками

Эдуард Лимонов не хочет общаться со своими детьми. Его бывшая супруга актриса Екатерина Волкова переживает по поводу того, что писатель практически не принимает участие в воспитании наследников и очень редко с ними видится.
Писатель Эдуард Лимонов не хочет общаться со своими наследниками

Волкова и Лимонов прожили в браке три года, по словам Екатерины, одной из причин развода является неготовность бывшего супруга к воспитанию детей, у них родились двое наследников – дочь Александра и сын Богдан. В телепередаче «Однажды» на канале НТВ актриса рассказала, что после развода она не запрещала детям видеться с отцом, однако он не желает с ними общаться. Хотя женщина и сама неплохо справляется с воспитанием наследников, но её очень печалит, что Лимонов не участвует в этом процессе.

Скоро Екатерина Волкова с сыном и дочкой переедет на новую квартиру. У актрисы есть ещё взрослая дочь от первого брака, которая давно проживает в Германии, где у неё удачно складывается личная жизнь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:46

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