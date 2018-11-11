Писатель Эдуард Лимонов не хочет общаться со своими наследниками





Волкова и Лимонов прожили в браке три года, по словам Екатерины, одной из причин развода является неготовность бывшего супруга к воспитанию детей, у них родились двое наследников – дочь Александра и сын Богдан. В телепередаче «Однажды» на канале НТВ актриса рассказала, что после развода она не запрещала детям видеться с отцом, однако он не желает с ними общаться. Хотя женщина и сама неплохо справляется с воспитанием наследников, но её очень печалит, что Лимонов не участвует в этом процессе.Скоро Екатерина Волкова с сыном и дочкой переедет на новую квартиру. У актрисы есть ещё взрослая дочь от первого брака, которая давно проживает в Германии, где у неё удачно складывается личная жизнь.