Максим Виторган предположил, что Ксения Собчак беременна не от него





Разумеется, Максим заявил об этом в шутку, с юмором отметив, что его просто не предупредили.Напомним, что о беременности известной светской львицы в Сети говорят уже несколько месяцев. Поначалу поклонники увидели округлившийся живот Ксении, затем ее «интересное положение» подтвердила подруга Собчак.Стоило Ксении отметить, что сейчас наступило благодатное время для беременности, как эти слова подхватили поклонники, восприняв эти слова за реальность.Максим Виторган развеял этот миф и опроверг беременность жены, а также назвал свою звездную супругу «сумасшедшей» матерью, которая постоянно делится фотографиями их общего сына Платона в Интернете.