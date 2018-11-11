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Максим Виторган предположил, что Ксения Собчак беременна не от него

Супруг Ксении Собчак актер Максим Виторган заявил в передаче «А поговорить?», что второго ребенка в их семье пока не предвидится, разве что его жена забеременела не от него.

Разумеется, Максим заявил об этом в шутку, с юмором отметив, что его просто не предупредили.

Максим Виторган предположил, что Ксения Собчак беременна не от него

Напомним, что о беременности известной светской львицы в Сети говорят уже несколько месяцев. Поначалу поклонники увидели округлившийся живот Ксении, затем ее «интересное положение» подтвердила подруга Собчак.

Максим Виторган предположил, что Ксения Собчак беременна не от него

Стоило Ксении отметить, что сейчас наступило благодатное время для беременности, как эти слова подхватили поклонники, восприняв эти слова за реальность.

Максим Виторган предположил, что Ксения Собчак беременна не от него

Максим Виторган развеял этот миф и опроверг беременность жены, а также назвал свою звездную супругу «сумасшедшей» матерью, которая постоянно делится фотографиями их общего сына Платона в Интернете.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:12

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