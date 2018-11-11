Магазин Xiaomi в России запустил главную распродажу 2018 года





В РФ продолжает увеличиваться спрос на продукцию компании Xiaomi. Большое значение в данном случае играет официальный действующий онлайн-магазин компании, предлагающий большой ассортимент продукции от производителя. В фирменном магазине с 10 ноября началась очередная выгодная акция. Распродажа называется «11.11». Каждый желающий россиянин может стать ее участником. Акция распространена на большой ассортимент товаров. Они все сертифицированы для реализации в Российской Федерации. К ним прилагается также официальная годовая гарантия.Акция актуальна только в РФ в течение 24 часов, до 11 ноября. По заявлениям организаторов, это является главной распродажей Xiaomi в текущем году. Производитель пока не устраивал более масштабных акций. Максимальная скидка в данном случае составляет 5 000 рублей.