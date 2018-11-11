АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Магазин Xiaomi в России запустил главную распродажу 2018 года

В России магазин Xiaomi на своей площадке запустил главную распродажу текущего года. Акция, стартовавшая 10 ноября, называется «11.11».

Магазин Xiaomi в России запустил главную распродажу 2018 года


В РФ продолжает увеличиваться спрос на продукцию компании Xiaomi. Большое значение в данном случае играет официальный действующий онлайн-магазин компании, предлагающий большой ассортимент продукции от производителя. В фирменном магазине с 10 ноября началась очередная выгодная акция. Распродажа называется «11.11». Каждый желающий россиянин может стать ее участником. Акция распространена на большой ассортимент товаров. Они все сертифицированы для реализации в Российской Федерации. К ним прилагается также официальная годовая гарантия.

Акция актуальна только в РФ в течение 24 часов, до 11 ноября. По заявлениям организаторов, это является главной распродажей Xiaomi в текущем году. Производитель пока не устраивал более масштабных акций. Максимальная скидка в данном случае составляет 5 000 рублей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
KIA рассказала о появлении в России нового
В чилийской пустыне Атакама археологи обнаружили
Альбина Джанабаева и Татьяна Навка приняли
В России начала активно работать мобильная
Писатель Эдуард Лимонов не хочет общаться со
Анжелика Варум опубликовала фото-рецепт супа из
Ольга Бузова впервые спела с военным оркестром
Максим Виторган предположил, что Ксения Собчак
Магазин Xiaomi в России запустил главную
Мать рэпера Тимати опровергла слухи о его
Участники проекта «Битвы экстрасенсов» не смогли
Американская станция "Вояджер-2" в декабре выйдет
В Интернет попал снимок Евгении Феофилактовой без
Авокадо может нанести вред организму человека
Ксения Собчак похвасталась в Instagram букетом
Учёные: Во всём мире женщины стали меньше рожать
У избитой звезды «Дома-2» Натальи Игруновой
Житель Канады зафиксировал на камеру погоню НЛО
Задержанный в Стамбуле российский экипаж судна
“Черный близнец” рядом с Оумуамуа может причинить
Названы самые выносливые автомобили
Московский турнир по смешанным единоборствам
На премию European Film Awards в категории
Названы десять продуктов для лечения заложенности
Дима Билан продемонстрировал поклонникам игру на
Мария Захарова написала песню для певицы Зары
Ученый после исследования сверхмассивной черной
"Рядом чувствую себя маленькой девочкой": Ольга
Анастасия Костенко в Instagram показала лицо
Кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры продадут с
Просмотреть все новости