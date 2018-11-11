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Мать рэпера Тимати опровергла слухи о его женитьбе на Анастасии Решетовой

Модель спровоцировала слухи о своей свадьбе с музыкантом, опубликовав фото в Instagram, позируя перед камерами с кольцом на пальце. Пара предпочла не комментировать информацию, но мать рэпера Тимати во время беседы с журналистами опровергла слухи о его женитьбе на Анастасии Решетовой.
Мать рэпера Тимати опровергла слухи о его женитьбе на Анастасии Решетовой

Кроме того, она отметила, что ее младший наследник Артем тоже пока является холостяком. Звезды уже 3 года вместе, несмотря на слухи о напряженных отношениях, а в этом году они стали демонстрировать фанатам идиллию, публикуя в сетях романтические фото. Анастасия Решетова во время беседы с Региной Тодоренко призналась, что долго скрывала от родителей свои отношения с Тимати.

Некоторые пользователи сетей считают, что Симона Юнусова до сих пор хочет, чтобы рэпер воссоединился с Аленой Шишковой и дочерью Алисой. Она сразу развенчала такие слухи, подчеркнув, что уважает выбор сына и хочет, чтобы он был счастлив.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00

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