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Участники проекта «Битвы экстрасенсов» не смогли помочь матери найти ребёнка

Участники телевизионного проекта «Битвы экстрасенсов» не помогли матери в поисках ребенка. Речь идёт о том, что у Веры Черменевой из Челябинской области в августе ее гражданский муж похитил дочь.

Участники проекта «Битвы экстрасенсов» не смогли помочь матери найти ребёнка


Вера Черменева решила обратиться в телепрограмму «Битва экстрасенсов». После развода с мужем героиня программы осталась жить с дочкой. Она не запрещала девочке общаться с отцом. Бывший супруг Черменевой в августе взял как обычно дочку на прогулку, однако не вернул ее в назначенное время. Мужчину объявили в федеральный розыск, однако пока его не смогли найти. Женщина надеялась, что ей помогут экстрасенсы, однако они оказались бессильны. Лучше всех описала детали произошедшего Манана Маршунова. Она сказала, что мужчина до этого ещё раз похищал дочку. Черменева подтвердила данный факт. Гражданский муж в феврале удерживал дочь в коттедже. Однако её удалось забрать оттуда. По словам Мананы, мужчина направился в Санкт-Петербург. Там живёт его сын от прошлого брака. Так как у них не особо хорошие отношения, супруг Черменевой там не остался. Больше экстрасенс ничего не смогла сказать.

Прочие участники тоже не смогли помочь определить точное местонахождение отца с дочкой. Вере было обещано, что после выхода проекта в эфир, правоохранительные органы активно подключатся к поискам.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:51

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