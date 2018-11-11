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В Интернет попал снимок Евгении Феофилактовой без фотошопа

Экс-участница реалити-шоу «ДОМ-2» Евгения Феофилактова в преддверии Нового года активно принимает участие в фотосессиях и рекламе, но недавно пользователи были шокированы снимком Жени без фотошопа, который опубликовал нерадивый фотограф.

Большинство фолловеров привыкли к рафинированным фото бывшей жены Антона Гусева и постоянно отмечали ее ухоженный вид, несмотря на то, что она разменяла уже четвертый десяток.

В Интернет попал снимок Евгении Феофилактовой без фотошопа

Но когда в Сети появился снимок без прикрас, поклонники Феофилактовой ужаснулись и удивились, как долго их водили за нос.

В Интернет попал снимок Евгении Феофилактовой без фотошопа

«У меня мама в полтос лучше выглядит», «У нее челюсть вставная и когда начинает разговаривать, рот набок перекашивается», «Губа нос подпирает», - обсуждали «новую» внешность Феофилактовой пользователи.

Оказалось, что фигура Евгении далека от совершенства, а лицо обезображено мимическими морщинами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:39

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