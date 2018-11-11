В Интернет попал снимок Евгении Феофилактовой без фотошопа





Большинство фолловеров привыкли к рафинированным фото бывшей жены Антона Гусева и постоянно отмечали ее ухоженный вид, несмотря на то, что она разменяла уже четвертый десяток.Но когда в Сети появился снимок без прикрас, поклонники Феофилактовой ужаснулись и удивились, как долго их водили за нос., - обсуждали «новую» внешность Феофилактовой пользователи.Оказалось, что фигура Евгении далека от совершенства, а лицо обезображено мимическими морщинами.