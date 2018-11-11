АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Ксения Собчак похвасталась в Instagram букетом роз от поклонника

В Instagram популярной журналистки и политика Ксении Собчак появилось фото, где она запечатлена с шикарным букетом роз, который достался, по ее словам, от поклонника.

В комментарии к фото Ксения обсудила знаки внимания от фанатов и любимого человека.

Ксения Собчак похвасталась в Instagram букетом роз от поклонника

По мнению Собчак, любящий человек всегда найдет способ выразить свои чувства, а не любящий ищет лишь к чему придраться. Подписчики Ксении начали активно обсуждать, возможно ли замужней женщине принимать знаки внимания от других мужчин.

Большинство из них согласились, что для знаменитостей такое расположение вещей вполне приемлемо, а мужа такие подарки лишь стимулируют и возвышают его статус.

Ксения Собчак похвасталась в Instagram букетом роз от поклонника

Фолловеры назвали Ксению и букет гармоничными, тогда как хейтеры предположили, что Собчак «укусила Волочкова» и она теперь «подсела» на розы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Интернет попал снимок Евгении Феофилактовой без
Авокадо может нанести вред организму человека
Ксения Собчак похвасталась в Instagram букетом
Учёные: Во всём мире женщины стали меньше рожать
У избитой звезды «Дома-2» Натальи Игруновой
Житель Канады зафиксировал на камеру погоню НЛО
Задержанный в Стамбуле российский экипаж судна
“Черный близнец” рядом с Оумуамуа может причинить
Названы самые выносливые автомобили
Московский турнир по смешанным единоборствам
На премию European Film Awards в категории
Названы десять продуктов для лечения заложенности
Дима Билан продемонстрировал поклонникам игру на
Мария Захарова написала песню для певицы Зары
Ученый после исследования сверхмассивной черной
"Рядом чувствую себя маленькой девочкой": Ольга
Анастасия Костенко в Instagram показала лицо
Кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры продадут с
Японский бренд Nissan увеличил расценки на
Журналист из Австрии после тестирования похвалил
«АвтоВАЗ» представил обновленную философию бренда
В Facebook запустили музыкальный сервис Lasso для
Китайский производитель объективов 7Artisans
Samsung решила открыть бета-тестирование Linux on
NVIDIA выпустит 7-нм GPU в следующем году
В Челябинске на блогера Андрея Петрова напали
Ученые: «Комета смерти» пролетит возле Земли 11
Ученые пояснили причину сохранности костей
В «Сбербанке» искусственным интеллектом заменили
Ирина Дубцова в платье с откровенным декольте
Просмотреть все новости