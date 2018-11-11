Ксения Собчак похвасталась в Instagram букетом роз от поклонника
В Instagram популярной журналистки и политика Ксении Собчак появилось фото, где она запечатлена с шикарным букетом роз, который достался, по ее словам, от поклонника.
В комментарии к фото Ксения обсудила знаки внимания от фанатов и любимого человека.
По мнению Собчак, любящий человек всегда найдет способ выразить свои чувства, а не любящий ищет лишь к чему придраться. Подписчики Ксении начали активно обсуждать, возможно ли замужней женщине принимать знаки внимания от других мужчин.
Большинство из них согласились, что для знаменитостей такое расположение вещей вполне приемлемо, а мужа такие подарки лишь стимулируют и возвышают его статус.
Фолловеры назвали Ксению и букет гармоничными, тогда как хейтеры предположили, что Собчак «укусила Волочкова» и она теперь «подсела» на розы.
В комментарии к фото Ксения обсудила знаки внимания от фанатов и любимого человека.
По мнению Собчак, любящий человек всегда найдет способ выразить свои чувства, а не любящий ищет лишь к чему придраться. Подписчики Ксении начали активно обсуждать, возможно ли замужней женщине принимать знаки внимания от других мужчин.
Большинство из них согласились, что для знаменитостей такое расположение вещей вполне приемлемо, а мужа такие подарки лишь стимулируют и возвышают его статус.
Фолловеры назвали Ксению и букет гармоничными, тогда как хейтеры предположили, что Собчак «укусила Волочкова» и она теперь «подсела» на розы.