АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Американская станция "Вояджер-2" в декабре выйдет в межзвездную среду

В декабре американская станция "Вояджер-2" может осуществить выход в межзвездную среду. Как стало известно, на борту космического аппарата находится послание для гуманоидов.

Американская станция "Вояджер-2" в декабре выйдет в межзвездную среду


Станция на данный момент пока не покинула пределы Солнечной системы. Стоит напомнить, что американские космические станции "Вояджер-1", а также "Вояджер-2" запустили в космос ещё в конце лета, а также в начале осени 1977 г. На борту данных космических аппаратов находятся послания инопланетянам. Первая станция вышла уже в межзвездное пространство. На медном диске имеется 115 фотографий Земли, звуки природы, карта Солнечной системы, а также приветствия на 55 мировых языках.

Ранее передавалось, что специалистами аэрокосмической российской компании S7 Space будет разработан собственный космический грузовой корабль.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
KIA рассказала о появлении в России нового
В чилийской пустыне Атакама археологи обнаружили
Альбина Джанабаева и Татьяна Навка приняли
В России начала активно работать мобильная
Писатель Эдуард Лимонов не хочет общаться со
Анжелика Варум опубликовала фото-рецепт супа из
Ольга Бузова впервые спела с военным оркестром
Максим Виторган предположил, что Ксения Собчак
Магазин Xiaomi в России запустил главную
Мать рэпера Тимати опровергла слухи о его
Участники проекта «Битвы экстрасенсов» не смогли
Американская станция "Вояджер-2" в декабре выйдет
В Интернет попал снимок Евгении Феофилактовой без
Авокадо может нанести вред организму человека
Ксения Собчак похвасталась в Instagram букетом
Учёные: Во всём мире женщины стали меньше рожать
У избитой звезды «Дома-2» Натальи Игруновой
Житель Канады зафиксировал на камеру погоню НЛО
Задержанный в Стамбуле российский экипаж судна
“Черный близнец” рядом с Оумуамуа может причинить
Названы самые выносливые автомобили
Московский турнир по смешанным единоборствам
На премию European Film Awards в категории
Названы десять продуктов для лечения заложенности
Дима Билан продемонстрировал поклонникам игру на
Мария Захарова написала песню для певицы Зары
Ученый после исследования сверхмассивной черной
"Рядом чувствую себя маленькой девочкой": Ольга
Анастасия Костенко в Instagram показала лицо
Кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры продадут с
Просмотреть все новости