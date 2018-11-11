Американская станция "Вояджер-2" в декабре выйдет в межзвездную среду
В декабре американская станция "Вояджер-2" может осуществить выход в межзвездную среду. Как стало известно, на борту космического аппарата находится послание для гуманоидов.
Станция на данный момент пока не покинула пределы Солнечной системы. Стоит напомнить, что американские космические станции "Вояджер-1", а также "Вояджер-2" запустили в космос ещё в конце лета, а также в начале осени 1977 г. На борту данных космических аппаратов находятся послания инопланетянам. Первая станция вышла уже в межзвездное пространство. На медном диске имеется 115 фотографий Земли, звуки природы, карта Солнечной системы, а также приветствия на 55 мировых языках.
Ранее передавалось, что специалистами аэрокосмической российской компании S7 Space будет разработан собственный космический грузовой корабль.
Станция на данный момент пока не покинула пределы Солнечной системы. Стоит напомнить, что американские космические станции "Вояджер-1", а также "Вояджер-2" запустили в космос ещё в конце лета, а также в начале осени 1977 г. На борту данных космических аппаратов находятся послания инопланетянам. Первая станция вышла уже в межзвездное пространство. На медном диске имеется 115 фотографий Земли, звуки природы, карта Солнечной системы, а также приветствия на 55 мировых языках.
Ранее передавалось, что специалистами аэрокосмической российской компании S7 Space будет разработан собственный космический грузовой корабль.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:46