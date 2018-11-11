Авокадо может нанести вред организму человека из-за побочных эффектов - Ученые





Американские учёные выяснили, что неправильное употребление авокадо может спровоцировать развитие опасных физиологических процессов. В частности, в данном плоде содержатся токсичные вещества, которые после попадания на мякоть фрукта, отправляются в желудок человека, вызывая аллергические реакции. Такую опасность в себе таят, прежде всего, недозревшие плоды.К тому же авокадо для людей с лишним весом не слишком полезен, так как его употребление в большом количестве приводит к увеличению массы тела. Также этот фрукт медики не рекомендуют употреблять в пищу беременным и кормящим грудью женщинам, потому что это негативно отражается на количестве молока.