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Авокадо может нанести вред организму человека из-за побочных эффектов - Ученые

Многие считают авокадо очень полезным фруктом. Действительно в нём содержится целый ряд полезных свойств, но существуют и побочные эффекты, которые могут нанести существенный вред организму человека.
Авокадо может нанести вред организму человека из-за побочных эффектов - Ученые

Американские учёные выяснили, что неправильное употребление авокадо может спровоцировать развитие опасных физиологических процессов. В частности, в данном плоде содержатся токсичные вещества, которые после попадания на мякоть фрукта, отправляются в желудок человека, вызывая аллергические реакции. Такую опасность в себе таят, прежде всего, недозревшие плоды.

К тому же авокадо для людей с лишним весом не слишком полезен, так как его употребление в большом количестве приводит к увеличению массы тела. Также этот фрукт медики не рекомендуют употреблять в пищу беременным и кормящим грудью женщинам, потому что это негативно отражается на количестве молока.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:32

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