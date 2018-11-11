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У избитой звезды «Дома-2» Натальи Игруновой онемело лицо

Участники телепроекта «Дом-2» Наташа Игрунова до сих пор не может восстановиться после побоев.

У звезды реалити-шоу теперь онемело лицо. Об этом девушка рассказала у себя в Инстаграме.

У избитой звезды «Дома-2» Натальи Игруновой онемело лицо

Она сообщает, что на данный момент не может есть, и почти не может разговаривать. Плюс ко всему, из-за непрекращающейся боли у неё началась бессонница.

Мы уже сообщали, что в больнице Наталье наложили большой шов, который снимут почти через месяц. Близкие утверждают, что теперь у нее другая мимика, а сама она говорит, что у неё онемела часть десны, часть носа с левой стороны. Всё это из-за того, что в данной области повреждён нерв.

У избитой звезды «Дома-2» Натальи Игруновой онемело лицо

Каждый день девушка ездит на осмотр к специалисту, также нужно обязательно наблюдаться у офтальмолога. Восстановительный процесс Наталья описывает, как довольно непростой.

Напомним, во время ссоры Игрунова кинулась в драку первая и вылила на Сударкину соперницу стакан с водой, однако в потасовке противница оказалась опытнее и сильнее.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:20

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