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Задержанный в Стамбуле российский экипаж судна объявил голодовку

Российский экипаж судна, который задержали на территории Стамбула, объявил голодовку. Моряки не собираются покидать корабль, пока компания не выплатит им заработную плату за 5 месяцев.

Задержанный в Стамбуле российский экипаж судна объявил голодовку


Как сообщает капитан корабля, на протяжении полугода экипаж обращался в различные инстанции с вопросом, когда именно будут выплачены денежные средства. Но моряки не смогли узнать причину задержки большой денежной суммы, которая составляет 90 000 долларов. По словам капитана, команда не собирается покидать корабль, так как в ином случае они потеряют надежду на получение заработанных денег.

Представители компании-судовладельца заявили, что они не могут пока выплатить задолженность вследствие затянувшегося судебного процесса. Данную информацию капитан корабля называет ложью, так как президент компании уже довольно давно не выходил с командой на связь.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:03

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